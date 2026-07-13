На Смоленщине за неделю завели 10 уголовных дел за оборот наркотиков

Операция при участии автоинспекторов, полиции и таможенников позволила изъять из оборота порядка двух килограммов «запрещёнки» За неделю в Смоленской области возбуждено 10 уголовных дел по факту незаконного оборта наркотических средств, это стало итогом Федеральном комплексной оперативно-профилактической операции «Канал – Янтарный берег».