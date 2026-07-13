Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

87 подписчиков

На Смоленщине за неделю завели 10 уголовных дел за оборот наркотиков

На Смоленщине за неделю завели 10 уголовных дел за оборот наркотиков

Операция при участии автоинспекторов, полиции и таможенников позволила изъять из оборота порядка двух килограммов «запрещёнки» За неделю в Смоленской области возбуждено 10 уголовных дел по факту незаконного оборта наркотических средств, это стало итогом Федеральном комплексной оперативно-профилактической операции «Канал – Янтарный берег».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии