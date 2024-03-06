Боброва об эстафетах на Кубке Первого канала: «Это единственный вариант фигурного катания, когда зрителю понятно»

«Эстафета – это веселые старты. Я читала регламент и смеялась. Вперед, назад, на одной ноге… Дальше – фонарики! Я не сдержалась и в чат учеников своей любительской группы отправила: ребята, зацените регламент Кубка Первого канала! А я напоминаю, что эту эстафету будут проходить мастера спорта международного класса, чемпионы мира и олимпийские чемпионы.
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