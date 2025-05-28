Путин: к центрам протезирования нужно установить четкие требования

Четкие требования к деятельности центров протезно-ортопедической помощи для защиты граждан от недобросовестных услуг в этой сфере предложил установить президент РФ Владимир Путин 28 мая в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
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