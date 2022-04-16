"Леденящая" душу история. Вот что творится в Мордоре с людьми со светлыми лицами. Нет, я ничего против Кости не имею .
Как сатрапы угнетают Костю Райкина
Комментарии
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Ирина Маркова
Господи, когда же уже порядок наведут в бюджете? Частное учреждение - какое государственное финансирование? Сами зарабатывайте деньги. Страна большая, а честных людей управленцев найти не могут...
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1 г.
Анатолий ashkourin
Пауки в одной банке не ужились...Деньги шаровые руки жгут и души.
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1 г.
ВМ
Владимир Макаров
Как то подозрительно это.Вот у Урганта говорят бабушка душевная была,про паровоз пела,а внучок вишь ты.
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1 г.
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