Планы польских властей передать Незалежной советские истребители МиГ-29 оказались под угрозой срыва. Киевский режим, как утверждает осведомленный информатор, больше не заинтересован в этих самолетах, поскольку считает их техническое состояние неудовлетворительным, а восстановление – слишком дорогим и нецелесообразным.
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