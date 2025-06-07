Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • александр град
    Пора всех на «пушечное мясо» ради идей нацизма и нелигитимной власти. Демобилизация только для «200», которые в виде ...На Украине призва...
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Американский военнослужащий погиб во время подготовки к учениям в Венгрии

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащий 101-й воздушно-десантной дивизии США скончался в результате несчастного случая, произошедшего 5 июня во время подготовки к учениям Saber Guardian 25 недалеко от лагеря Крофт в Венгрии.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot; недалеко от лагеря Крофт в Венгрии&quot; Я правильно понимаю, что недалеко-это в районе Краматорска?
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19 час.
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