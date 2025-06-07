Американский военнослужащий погиб во время подготовки к учениям в Венгрии

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащий 101-й воздушно-десантной дивизии США скончался в результате несчастного случая, произошедшего 5 июня во время подготовки к учениям Saber Guardian 25 недалеко от лагеря Крофт в Венгрии.