Жители Хмельницкого попытались штурмовать ТЦК из-за мобилизации студента

Все больше сбоев начало появляться и в работе украинского ТЦК. Бригады, занимающиеся принудительной мобилизацией, сталкиваются с активным сопротивлением, и чтобы выполнить приказ, им приходится рисковать своей жизнью.
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