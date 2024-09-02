Поздравляем отделение ППСП Отдела МВД России по Новоаннинскому району с профессиональным праздником! 🫡 2 сентября в России отмечают День патрульно-постовой службы МВД и День российской гвардии.
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Поздравляем отделение ППСП Отдела МВД России по Новоаннинскому району с профессиональным праздником! 🫡 2 сентября в России отмечают День патрульно-постовой службы МВД и День российской гвардии.