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«Лейкерс» учитывали интересы Эйтона при его обмене

Решение « Лейкерс » обменять Деандре Эйтона в « Вашингтон » было связано с желанием получить активы и освободить место под потолком зарплат для дальнейших подписаний в межсезонье.

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