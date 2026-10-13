Чиновник пристроил родню к бюджетным контрактам. Бывший глава одного из районов Краснодарского края задержан

Чиновник пристроил родню к бюджетным контрактам. Бывший глава одного из районов Краснодарского края задержанВ Отрадненском районе Кубани задержали бывшего главу муниципалитета.
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