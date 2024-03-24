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В Польше заявили, что ракета России нарушила воздушное пространство

В Польше заявили, что ракета России нарушила воздушное пространство

Объект влетел в районе населенного пункта Осердув на границе с Украиной.фото: twitter.com/Straz_Graniczna--> Вооружённые силы Польши сообщили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны.

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Иван Петров
Пшеки, молитесь, чтобы это была не Россия, случайная и последняя
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