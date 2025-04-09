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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда махсус операциядә катнашучы гаиләсенә соципотека торагы бирү тәртибе эшләнде

Татарстанда махсус операциядә катнашучы гаиләсенә соципотека торагы бирү тәртибе эшләнде

Татарстан Хөкүмәте республика территориясендә мобилизацияләнгән яки контракт төзегән махсус хәрби операциядә катнашучыларга, шулай ук махсус операциядә һәлак булган хәрбиләрнең гаилә әгъзаларына социаль ипотека системасында торак бирү тәртибен эшләде.

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