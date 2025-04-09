Татарстанда махсус операциядә катнашучы гаиләсенә соципотека торагы бирү тәртибе эшләнде

Татарстан Хөкүмәте республика территориясендә мобилизацияләнгән яки контракт төзегән махсус хәрби операциядә катнашучыларга, шулай ук махсус операциядә һәлак булган хәрбиләрнең гаилә әгъзаларына социаль ипотека системасында торак бирү тәртибен эшләде.
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