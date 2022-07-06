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Теплое одеяло, биде и мини-вентиляторы: какой повседневной техникой пользуются в Южной Корее

Теплое одеяло, биде и мини-вентиляторы: какой повседневной техникой пользуются в Южной Корее

За последние годы Южная Корея прочно закрепилась в списке популярных направлений для туристов. Культура и традиции азиатской страны все больше вызывают интерес, а уровню высоких технологий, применяемых даже в быту, можно только позавидовать.

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