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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» вызвал Хильдеби из АХЛ на фоне помещения Самсонова на драфт отказов. Вратарь пропускает в среднем 2,20 шайбы за матч в «Марлис»

Канадский клуб перевел 22-летнего шведского голкипера в основной состав из «Торонто Марлис». «Торонто» ранее поместил вратаря Илью Самсонова на драфт отказов.

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