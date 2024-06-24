Директор парка «Яуза» Сапронов дал старт игре «Квиз Тайм» под открытым небом

Принимаются предложения жителей по развитию парка Директор парка «Яуза» Александр Сапронов дал старт интеллектуальной игре «Квиз Тайм» под открытым небом на территории парка, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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