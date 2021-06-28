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Жители деревни Красная Тайга остались без воды

Жители деревни Красная Тайга остались без воды

Обращения в прокуратуру готовы писать жители деревни Красная Тайга. Больше полутора недель в поселке нет воды – единственная насосная станция сгорела после удара молнии.

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