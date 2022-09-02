Вечерняя Москва

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Сергунина: Разработчиков со всей России приглашают на IT-соревнование Moscow Travel Hack

Сергунина: Разработчиков со всей России приглашают на IT-соревнование Moscow Travel Hack

Набор участников хакатона Moscow Travel Hack — 2022 начался в Москве. Присоединиться к соревнованию по разработке цифровых продуктов для индустрии туризма и гостеприимства могут IT-специалисты и представители креативных индустрий со всей России.

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