Сергунина: Разработчиков со всей России приглашают на IT-соревнование Moscow Travel Hack

Набор участников хакатона Moscow Travel Hack — 2022 начался в Москве. Присоединиться к соревнованию по разработке цифровых продуктов для индустрии туризма и гостеприимства могут IT-специалисты и представители креативных индустрий со всей России.
Набор участников хакатона Moscow Travel Hack — 2022 начался в Москве. Присоединиться к соревнованию по разработке цифровых продуктов для индустрии туризма и гостеприимства могут IT-специалисты и представители креативных индустрий со всей России.
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