В 20 регионах России заявили о дефиците школьных учителей по базовым предметам

«Известия»: как минимум 20 регионов России испытывают дефицит школьных учителей Регионы России столкнулись с дефицитом школьных учителей по базовым предметам — русскому языку, математике, литературе, физике и иностранным языкам.
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