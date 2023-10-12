В ЛНР построили первый полигон для подготовки российских военнослужащих

Министерство обороны России сообщило о завершении строительства первого полигона для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).
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