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Депутат Хамитов назвал преступлением сокрытие заключения по делу Валиевой

Депутат Хамитов назвал преступлением сокрытие заключения по делу Валиевой

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов отреагировал на статью Associated Press, в которой указано, что руководство Международного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение эксперта, который подтвердил, что версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании допинга в ее организм может быть правдой.

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