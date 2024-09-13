Депутат Хамитов назвал преступлением сокрытие заключения по делу Валиевой

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов отреагировал на статью Associated Press, в которой указано, что руководство Международного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение эксперта, который подтвердил, что версия российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании допинга в ее организм может быть правдой.