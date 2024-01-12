В ЯНАО на выходных ожидаются экстремальные морозы до –44 градусов

Ямальцев в ближайшие выходные, 13 и 14 января, ожидает похолодание. Столбики термометров опустятся до 41–44 градусов ниже нуля, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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