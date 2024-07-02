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Подсчитаны повреждения от ракетной атаки в Балаклаве

Подсчитаны повреждения от ракетной атаки в Балаклаве

Губернатор Севастополя, в чье управление входит Балаклава, привел данные по атаке 29 июня 2024 года. «Поступили уточнённые данные по атаке 29 июня: в Балаклаве повреждены 10 квартир и 8 домов в частном секторе, а также 7 автомобилей и 1 мотоцикл», - рассказал Михаил Развожаев.

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