Подсчитаны повреждения от ракетной атаки в Балаклаве

Губернатор Севастополя, в чье управление входит Балаклава, привел данные по атаке 29 июня 2024 года. «Поступили уточнённые данные по атаке 29 июня: в Балаклаве повреждены 10 квартир и 8 домов в частном секторе, а также 7 автомобилей и 1 мотоцикл», - рассказал Михаил Развожаев.