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Калужские новости

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Поиски пропавшего в Калужской области мужчины закончились трагически

Поиски пропавшего в Калужской области мужчины закончились трагически

Ранее мы писали о том, что в Калужской области искали мужчину, который уехал на серебристом авто. Стали известны результаты поискаРанее мы писали о том, что в Калужской области искали мужчину, который уехал на серебристом авто.

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