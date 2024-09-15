Поиски пропавшего в Калужской области мужчины закончились трагически

Ранее мы писали о том, что в Калужской области искали мужчину, который уехал на серебристом авто. Стали известны результаты поискаРанее мы писали о том, что в Калужской области искали мужчину, который уехал на серебристом авто.
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