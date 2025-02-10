Посол России в Индии Алипов: США отказались от полётных программ из-за Су-57

Соединённые Штаты Америки приняли решение отказаться от полётных программ истребителей F-35A и F-16 на авиакосмической выставке Aero India 2025 после появления информации о демонстрации российского Су-57.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии