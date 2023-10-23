Что можно и что нельзя делать 23 октября, в церковный праздник святых Евлампия и Евлампии и народный Евлампий Зимоуказатель Алёна ЮрьеваКаждый год 23 октября православная церковь отмечает праздник святых мучеников Евлампия и Евлампии Никодимийских.
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