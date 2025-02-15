Тест-драйв Bestune B70: настройся на лучшее

И что за название такое для автомобильного бренда – Bestune? Поначалу оно мне не пришлось по душе. Потом, правда, организаторы объяснили, что это симбиоз двух английских слов – Best и Tune, что в сумме должно означать типа «настройся на лучшую мелодию».
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