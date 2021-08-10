V Международная выставка легкой промышленности «Красная нить 2021»

29-30 октября 2021 года в г. Алушта (отель «Море») пройдет юбилейная выставка легкой промышленности, которая ознакомит с достижениями и новыми тенденциями в развитии качественного производства продукции легкой и текстильной промышленности ипредоставит среднему и мелкому предпринимателю региона, ритейлу и профессиональным баерам уникальную возможность расширить свой товарный ассортимент, получить выгодные права на закупочные контракты и получить первичную информацию о новых требованиях и нормативах в торговле.