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Выяснились обстоятельства стрельбы в жилом комплексе в Раздорах

Выяснились обстоятельства стрельбы в жилом комплексе в Раздорах

+ A — Один из жильцов устроил скандал в магазине, а другой покупатель попросил извиниться Стрельбу из лифтовой кабины, в которой находился маленький ребенок, устроил 21 мая житель новостройки в деревне Раздоры Одинцовского городского округа.

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