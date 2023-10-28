Apple заняла четвёртое место в списке самых привлекательных работодателей в США, существенно уступив Netflix

Компания Apple заняла четвёртое место в списке самых привлекательных работодателей в США. Согласно данным Resume, которые опираются на основе анализа количества пользователей LinkedIn, подававших заявки на те или иные вакансии, лидером является Netflix, и это несмотря на недавние масштабные увольнения.
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