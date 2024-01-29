Одна компания разработала революционную систему для обнаружения поддельных произведений искусства

Технология под названием Origify была разработана компанией Bosch в 2017 году. Эта система оптического распознавания для обнаружения фальшивых запчастей в автомобильной и аэрокосмической промышленности теперь адаптирована под нахождение поддельных картин или скульптур.
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