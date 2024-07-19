В Иркутске суд запретил строительство на землях «Пионера»

В Арбитражном суде Иркутской области состоялось о судьбе земельного участка, расположенном на пересечении улиц Седова и 4-я Советская, где ранее находился стадион «Пионер», и который теперь оказался в центре судебного спора.
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