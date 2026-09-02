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В Австралии впервые нашли древние украшения из зубов валлаби вне захоронения

В Австралии впервые нашли древние украшения из зубов валлаби вне захоронения

Археологи обнаружили в Квинсленде редкие украшения из зубов валлаби возрастом около 1200 лет. 12 зубов нашли в скальном убежище Виндмилл-Уэй на полуострове Кейп-Йорк.

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