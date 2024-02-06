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Нижегородская правда

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Более 30 судов спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году

Более 30 судов спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году

Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году. Все ключевые судостроительные предприятия региона используют инструменты нацпроекта «Производительность труда» для увеличения объемов производства.

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