Более 30 судов спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году

Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году. Все ключевые судостроительные предприятия региона используют инструменты нацпроекта «Производительность труда» для увеличения объемов производства.
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