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МОСИНФОРМ

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ИИ помогает сохранять наследие и развивать сервисы для гостей музея-заповедника «Царицыно»

ИИ помогает сохранять наследие и развивать сервисы для гостей музея-заповедника «Царицыно»

Современные решения на базе искусственного интеллекта применяются в работе музея-заповедника «Царицыно», подведомственного столичному Департаменту культуры.

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