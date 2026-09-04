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Артига высказался об интересе «Ркбина» к нападающему ЦСКА Мусаеву: «Он входит в топ-3 нападающих в РПЛ»

Артига высказался об интересе «Ркбина» к нападающему ЦСКА Мусаеву: «Он входит в топ-3 нападающих в РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об интересе казанцев к нападающему ЦСКА Тамерлану Мусаеву.

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