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Медиакратия

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Бегство на частном джете: как экс-министр связи избежал ареста по делу Finiko

Бегство на частном джете: как экс-министр связи избежал ареста по делу Finiko

Дело финансовой пирамиды Finiko, о котором в последние месяцы почти забыли, внезапно получило громкое продолжение.

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Ганимед

А где ФСБ? Министр владеет компаниями через которые прходят миллиарды. Валюиный контроль, финмониторинг? Обычных людий можео плющить, а министр неприкасаем?