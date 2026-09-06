Бегство на частном джете: как экс-министр связи избежал ареста по делу Finiko

Дело финансовой пирамиды Finiko, о котором в последние месяцы почти забыли, внезапно получило громкое продолжение.
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А где ФСБ? Министр владеет компаниями через которые прходят миллиарды. Валюиный контроль, финмониторинг? Обычных людий можео плющить, а министр неприкасаем?