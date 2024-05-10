Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары ВСУ британским оружием по территории России. Читатели Haber7 поддержали это заявление.
Турция. Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение
Комментарии
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Ирина
наглия одна из помоек продажных и мерзких. нагличанка гадит, и нагличанин тоже,все там собралось скотское племя.
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18 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
.Уярьте англосаксов, один,два удара ракетами цунами сотрёт Ландан и близ окрестности.
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17 час.
E
Ed
Невнимательно прочитали слова Путина или не потрудились их понять. Речь шла об ударах по англичанам как на территории Украины так и вне ее. Удара по самой Британии самой не будет, удары будут по местам их расположения, как военных так и коммерческих, в основном, везде в мире. В этом случае работу 5-й поправки нужно будет доказывать в суде, что не имеет смысла по скорости принятия решений.
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17 час.
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