Турция. Россия готова дать Британии военный ответ. Турки поддержали это решение

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Невнимательно прочитали слова Путина или не потрудились их понять. Речь шла об ударах по англичанам как на территории Украины так и вне ее. Удара по самой Британии самой не будет, удары будут по местам их расположения, как военных так и коммерческих, в основном, везде в мире. В этом случае работу 5-й поправки нужно будет доказывать в суде, что не имеет смысла по скорости принятия решений.