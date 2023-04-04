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Кендрик Перкинс: «Когда уже Лука Дончич возьмет на себя ответственность?»

Эксперт Кендрик Перкинс критически отозвался о лидере «Далласа» Луке Дончиче. По мнению Перкинса, находящийся не в лучшей форме и не старающийся в защите словенец должен нести ответственность за провал «Мэверикс» в решающий момент регулярки.

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