Кендрик Перкинс: «Когда уже Лука Дончич возьмет на себя ответственность?»

Эксперт Кендрик Перкинс критически отозвался о лидере «Далласа» Луке Дончиче. По мнению Перкинса, находящийся не в лучшей форме и не старающийся в защите словенец должен нести ответственность за провал «Мэверикс» в решающий момент регулярки.