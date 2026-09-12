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FiNE NEWS

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Песков отметил понимание ошибок европейских властей у многих стран БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу сообщил, что многие страны, входящие в объединение БРИКС, разделяют взгляды Москвы и понимают ошибки, допущенные европейскими властями.

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