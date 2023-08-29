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Школьники Владивостока отметят День знаний ярким фестивалем и участием в «Забеге первых»

Школьники Владивостока отметят День знаний ярким фестивалем и участием в «Забеге первых»

Младших школьников Владивостока приглашают принять участие в «Забеге первых». Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Время быть первым», который пройдет 2 сентября на трех площадках города.

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