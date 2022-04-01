Живет дальше: Настя Ивлеева рассказала о том, как прошлое ее свидание с новым мужчиной после развода с Элджеем

Настя Ивлеева и Элджей расстались в прошлом году. Они долгое время не комментировали свой разрыв, но в итоге рассказали, что они просто стали друг другу друзьями, а любовь между ними пропала.
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