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Живет дальше: Настя Ивлеева рассказала о том, как прошлое ее свидание с новым мужчиной после развода с Элджеем

Живет дальше: Настя Ивлеева рассказала о том, как прошлое ее свидание с новым мужчиной после развода с Элджеем

Настя Ивлеева и Элджей расстались в прошлом году. Они долгое время не комментировали свой разрыв, но в итоге рассказали, что они просто стали друг другу друзьями, а любовь между ними пропала.

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