Суд в Крыму отправил девятерых обвиняемых в нападении на боксера Двали под арест до 29 сентября

«По ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю девяти жителям Феодосийского городского округа, обвиняемым в покушении на убийство чемпиона России по боксу группой лиц из хулиганских побуждений, заключены под стражу до 29 сентября включительно.
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