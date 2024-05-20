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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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СМИ: премьера второго сезона The Last of Us назначена на первую половину 2025 года За...

СМИ: премьера второго сезона The Last of Us назначена на первую половину 2025 года За...

СМИ: премьера второго сезона The Last of Us назначена на первую половину 2025 годаЗа последние годы более чем несколько телевизионных и киноадаптаций видеоигр произвели впечатление, и лишь немногие из них достигли такого успеха, как The Last of Us от HBO в прошлом году.

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