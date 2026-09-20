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Калужские новости

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Геннадий Скляр лидирует в Калужской области по выборам в Госдуму

Геннадий Скляр лидирует в Калужской области по выборам в Госдуму

Геннадий Скляр от партии «Единая Россия» набирает 41,49% голосов в Калужской области, опережая кандидата от КПРФ Николая Яшкина, у которого 17,46%.

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