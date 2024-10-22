Микоплазменная пневмония распространяется по России

Рост заболеваемости зафиксирован в 16 регионах. Детсадовские группы и школьные классы отправляют на карантин и дистант в Томской, Омской, Псковской, Свердловской, Вологодской областях, Удмуртии, Коми, Алтайском и Камчатском краях.