Микоплазменная пневмония распространяется по России

Рост заболеваемости зафиксирован в 16 регионах. Детсадовские группы и школьные классы отправляют на карантин и дистант в Томской, Омской, Псковской, Свердловской, Вологодской областях, Удмуртии, Коми, Алтайском и Камчатском краях.
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