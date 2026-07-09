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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🤔Половина экономящих россиян не готовы отказаться от бьюти-процедур

🤔Половина экономящих россиян не готовы отказаться от бьюти-процедур. 💬 «Забота о себе — это не роскошь, а инвестиция в качество жизни.

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