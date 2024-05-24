В Новосибирской области частники вернули государству 13 гектаров береговой линии

В нарушение законодательства частные лица ограничили жителям Бердска подход к воде.Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил иски природоохранной прокуратуры и изъял в собственность государства 13 гектаров береговой линии.
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