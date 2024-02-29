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Врач Кондрахин: Байден может внезапно умереть во сне из-за апноэ

Врач Кондрахин: Байден может внезапно умереть во сне из-за апноэ

Президент США Джо Байден на днях прошел медицинское обследование, после которого ему диагностировали такие заболевания, как мерцательная аритмия, периферическая нейропатия стоп, гиперлипидемия, артрит, гастроэзофагеальный рефлюкс и сезонные аллергии.

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