Шоколад начнут делать из кокосового масла и ржи. Настоящий шоколад мы скоро не увидим на полках магазинов.
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Шоколад начнут делать из кокосового масла и ржи. Настоящий шоколад мы скоро не увидим на полках магазинов.