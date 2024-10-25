Команда «Поморье» дважды стала победителем в рамках первого этапа Кубка России по футзалу

В материале — об итогах игры архангелогородцев с командой «ТЗМС» из Тулы.Первый тайм между архангельским «Поморьем» и тульской командой — сплошная череда атак и контратак, жёлтые карточки и настоящая головная боль для вратарей, которые стойко переносили все тактические приёмы.